В Госдуме призвали вручить певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России

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Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Доронову, известному под псевдонимом SHAMAN, звание заслуженного артиста России.

Миронов подчеркнул в своем письме президенту России Владимиру Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм.

— Шаман молод — ему нет и 30 лет, а его вклад в сплочение народа вокруг традиционных ценностей уже трудно переоценить. Он как никто достоин звания «Заслуженный артист Российской Федерации» — настолько любимыми и народными стали его песни, — отметил политик.

По мнению депутата, вручение этой награды станет своеобразным катализатором в процессе возвращения народного самосознания, передает «Псковская лента новостей».

В последнее время музыкальное сообщество и журналисты активно следят за творчеством начинающего артиста Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Популярность ему принес клип «Я русский», который собрал за первые сутки миллион просмотров на YouTube, а за первый месяц — более 10 миллионов. «Вечерняя Москва» узнала у музыкального критика Евгения Бабичева, какая судьба ждет молодого исполнителя на отечественном и мировом эстрадном олимпе.