Микологи рассказали, какие грибы можно найти в лесах Ленобласти

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Микологи сообщили о том, что в лесах Ленинградской области появились первые грибы. Так, миколог Антон Трофимов сообщил, что грибы пока «пошли локально», однако петербуржцы уже активно начали ходить в лес в поисках урожая.

Биолог Павел Глазков рассказал, какие грибы можно найти в местных лесах.

— Грибы пошли, слой начался. Белые, подосиновики, подберезовики идут. Грибники уже набирают полные корзины, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

С 14 сентября в Санкт-Петербурге под влиянием антициклона начались дожди, наступило похолодание. Температура снизилась до 13–15 градусов выше нуля, передает Nation news.

Миколог Михаил Дьяков сообщил, что при условии дождливой погоды в подмосковных лесах можно будет найти грузди, рыжики, рядовки и опята. Специалист добавил, что в настоящее время практически никаких грибов в лесах Московской области нет.