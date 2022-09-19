Эксперт рассказал, как изменятся цены на вторичную недвижимость в России

Фото: Depositphotos

В июле и августе рынок вторичной недвижимости активизировался. Продавцы стали предоставлять значительные скидки: в среднем 15 процентов, понимая, что на перегретом рынке для реализации своих объектов необходимо снижать цены. Так оценил ситуацию на рынке жилья директор управления вторичного рынка Сергей Шлома.

— В сентябре вторичный рынок стабилизировался: каждый день в компанию поступает равное количество звонков и обращений; число авансов и сделок соответствует значениям сентября 2021 года, — пояснил он в комментарии Life.ru.

Эксперт добавил, что число ипотечных сделок растет.

По прогнозу Шломы, в ближайшей перспективе будет сохраняться тенденция снижения чека сделки против цены предложения. В среднем скидки составляют сегодня 10–15 процентов. Рынок стабилизировался: спрос, предложение, цены не растут и не снижаются, скачков этих показателей не ожидается. Интерес покупателей к недвижимости как к самому надежному активу для вложения сбережений снижаться не будет.

Ранее эксперты сообщили, что за первые шесть месяцев 2022 года средняя стоимость аренды жилья в Москве снизилась на 21,4 процента (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). Средняя цена аренды составляет 55 000 рублей, передает «Царьград».

По прогнозам экспертов, цены на вторичном рынке жилья в Москве могут осенью снизиться на 15 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, почему снижается стоимость жилья в столице и когда выгодно купить квартиру.