Грабители похитили у Джигана часы Rolex за шесть миллионов рублей

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Неизвестные похитили у российского рэп-исполнителя Джигана двое часов Rolex на общую сумму шесть миллионов рублей. Он сразу же обратился в правоохранительные органы после обнаружения пропажи.

Известно, что грабители пробрались в загородный дом артиста в Подмосковной деревне Захарово. Дверь дома была открыта, но внутри никто не находился. Воспользовавшись этим, злоумышленники проникли в особняк и украли дорогостоящие часы.

Спустя время Джиган обнаружил пропажу и обратился в полицию. По данному делу возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». С места происшествия были изъяты отпечатки пальцев рук похитителей, передает Пятый канал.

Недавно артист приобрел огромный особняк примерно за 170 миллионов рублей. Размеры дома впечатляют: для передвижения по этажам супруги пользуются лифтом, рассчитанным на 13 человек.

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