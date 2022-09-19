Диетолог дала советы, как начать питаться правильно

Фото: pixabay.com

Заведующая отделом диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук, Фатима Дзгоева дала советы, с чего начать переход к правильному питанию.

По словам эксперта, в первую очередь, стоит выяснить, какова ваша генетическая карта питания: поговорить со своими бабушками и дедушками, спросить, как они жили, чем питались. После этого провести самостоятельный анализ собственных пищевых привычек: режима приема пищи, пристрастий к определенным продуктам.

Эксперт добавила, что пора уже перестать следовать навязанным стереотипам диет. Она пояснила, что диета — это способ лечения на определенный промежуток времени, а правильное питание — это на всю жизнь.

— У каждого должен быть свой индивидуальный стиль питания. Стоит заставить пищевые привычки работать на вас, а не наоборот. Самое главное – творчески с любовью к себе подходить к решению этого вопроса. Не нужно истязать себя диетами, они не принесут пользы, а в длительной перспективе, скорее нанесут вред, — пояснила она в комментарии argumenti.ru.

До этого диетолог Дарья Русакова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как правильно питаться во время рабочего дня. Она отметила, что перекусы во время рабочего дня допустимы, однако не стоит пренебрегать основными приемами пищи и питаться по режиму.