Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Скончался участник самого длительного полета в космос Валерий Поляков

Георгий Соланович
Общество
Скончался участник самого длительного полета в космос Валерий Поляков
Фото: РИА Новости

Обладатель мирового рекорда по длительности космического полета Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» в понедельник, 19 сентября.

— Роскосмос с прискорбием сообщает о смерти на 81-м году жизни Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, летчика-космонавта СССР, обладателя мирового рекорда самого длительного космического полета (437 суток) Валерия Полякова. Руководство и коллектив госкорпорации выражают глубокие соболезнования родственникам и близким Валерия Владимировича, — говорится в сообщении.

Поляков родился 27 апреля 1942 года в городе Тула. Окончил первый Московский медицинский институт имени Сеченова и получил диплом врача. В 1978–1979 годах прошел общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

На счету Полякова два космических полета — в 1988 году и в период с 1994 по 1995 год. Во время второго полета космонавт провел на орбите 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд, что является абсолютным мировым рекордом.

Космос Роскосмос Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте