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Несколько автомобилей столкнулись на севере столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на севере столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, Зеленоградская улица, 18А Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись на севере столицы. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 19 сентября.

ДТП произошло на Зеленоградской улице в районе дома № 18а. Столкнулись несколько автомобилей. Оперативные службы города работают на месте происшествия.

Движение на участке дороги затруднено в сторону области. Три полосы перекрыты, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло в Подмосковье в ночь на 19 сентября. В результате столкновения, которое спровоцировал водитель Mercedes Gelandewagen, двигаясь по встречной полосе, один человек погиб и еще двое получили травмы.

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