Несколько автомобилей столкнулись на севере столицы. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 19 сентября.
ДТП произошло на Зеленоградской улице в районе дома № 18а. Столкнулись несколько автомобилей. Оперативные службы города работают на месте происшествия.
Движение на участке дороги затруднено в сторону области. Три полосы перекрыты, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другое ДТП произошло в Подмосковье в ночь на 19 сентября. В результате столкновения, которое спровоцировал водитель Mercedes Gelandewagen, двигаясь по встречной полосе, один человек погиб и еще двое получили травмы.