Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эндокринолог объяснила, чем грозит сон на голодный желудок

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Эндокринолог объяснила, чем грозит сон на голодный желудок
Фото: Unsplash

Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова рассказала, к чему может привести сон на голодный желудок.

— Спать на голодный желудок нельзя, потому что провоцируется инсулинорезистентность, рефлюкс-эзофагит, развитие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Может происходить изменение дыхательной функции, особенно у людей, страдающих бронхиальной астмой или аллергическими заболеваниями, — отметила она.

Кроме того, может произойти апноэ или инсомния, то есть нарушение сна. Перед тем как пойти спать, специалист посоветовала перекусывать длинными углеводами или белками — тушеными овощами, кусочками рыбы, курицы. При этом не стоит переедать, нужно поесть за два–три часа перед сном, передает URA.RU.

Интервальное голодание является эффективным методом похудения, который заключается в длительном перерыве между основными приемами пищи. О главных принципах диеты — в материале «Вечерней Москвы».

Здоровье Сон Голод
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте