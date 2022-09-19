Губернатор Подмосковья поручил разобраться с загруженностью станций Ярославского направления

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Ярославское направление железной дороги сегодня является одним из самых загруженных в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что необходимо найти возможности разгрузить железнодорожные станции в часы пик.

Он отметил, что, возможно, потребуется запуск новых дополнительных составов или открытие дополнительных путей следования. Воробьев пояснил, что власти региона уделяют повышенное внимание транспортным проблемам.

Губернатор также рассказал, что в первые два месяца осени на территории Московской области откроется несколько пешеходных переходов над железнодорожными путями. Большой запрос на подобные объекты у нас был у жителей Химок и Реутова, Дедовска, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этом году в Подмосковье завершается строительство ряда дорожных объектов, заявленных в программе развития Московского транспортного узла. Это реконструкция улицы Туполева в Жуковском, обход Лобни и реконструкция Новолобненского шоссе.