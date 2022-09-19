Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Губернатор Подмосковья поручил разобраться с загруженностью станций Ярославского направления

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Подмосковья поручил разобраться с загруженностью станций Ярославского направления
Фото: mosreg.ru

Ярославское направление железной дороги сегодня является одним из самых загруженных в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что необходимо найти возможности разгрузить железнодорожные станции в часы пик.

Он отметил, что, возможно, потребуется запуск новых дополнительных составов или открытие дополнительных путей следования. Воробьев пояснил, что власти региона уделяют повышенное внимание транспортным проблемам.

Губернатор также рассказал, что в первые два месяца осени на территории Московской области откроется несколько пешеходных переходов над железнодорожными путями. Большой запрос на подобные объекты у нас был у жителей Химок и Реутова, Дедовска, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этом году в Подмосковье завершается строительство ряда дорожных объектов, заявленных в программе развития Московского транспортного узла. Это реконструкция улицы Туполева в Жуковском, обход Лобни и реконструкция Новолобненского шоссе.

Транспорт Подмосковье Губернаторы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте