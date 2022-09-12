Губернатор Подмосковья рассказал о завершении строительства ряда крупных дорожных объектов

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В этом году в Подмосковье завершается строительство ряда дорожных объектов, заявленных в программе развития Московского транспортного узла. Это реконструкция улицы Туполева в Жуковском, обход Лобни и реконструкция Новолобненского шоссе.

— Часто мы говорим о том, что мы много строим в Московской области. Это действительно так. Поэтому все, что касается транспорта и дорог, Володарского шоссе или развязок, которые мы строим в Люберцах, — все это имеет принципиально важное значение, — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что важно своевременно информировать жителей о появлении новых дорог и съездов, о том, какие возможности дает та или иная трасса, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что строительство МСД (Московского скоростного диаметра) позволит автомобилистам быстрее добираться до северных, восточных и южных районов города, а также выезжать на федеральные трассы М11 до Санкт-Петербурга и М12 до Казани.