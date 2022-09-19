Михалков подчеркнул разницу между «госпожой Галкиной» и «великими умами»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режиссер Никита Михалков ответил на выпад певицы Аллы Пугачевой, сравнившей себя с героиней его кинокартины «Раба любви».

В авторской программе «Бесогон» Михалков называет артистку исключительно супругой Максима Галкина*.

Он заявляет, что никогда не делал негативных высказываний в адрес отечественной Примадонны, и не понимает, почему знаменитость в своей публикации использовала отрывок из его киноленты.

— Сравнение себя госпожой Галкиной с Ольгой Вознесенской — пошлое и ошибочное. Ольгу Вознесенскую преследует охранка за то, что она помогала террористам. А кто преследовал госпожу Галкину? Те, о ком мы говорим — их никто не изгонял, — рассказал Михалков в эфире своей передачи.

По мнению режиссера, проводить сравнения между собой и изгнанными в 20-е годы «великими умами и талантами, которые не согласились с властью», пошло и несправедливо.

18 сентября Алла Пугачева выложила пост в одной из социальных сетей, в котором попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее супругом юмористом Максимом Галкиным.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.