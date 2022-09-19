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Врач рассказал, как переносят грипп переболевшие коронавирусом люди

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, как переносят грипп переболевшие коронавирусом люди
Фото: shutterstock

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков оценил, насколько подвержены вирусным заболеваниям люди, недавно перенесшие коронавирус.

— У людей, у которых развился лонг-ковид или постковидный синдром, есть проблемы с иммунной системой. Вероятно, они будут более подвержены различным заболеваниям, в том числе гриппу, — отметил эксперт в комментарии aif.ru.

По прогнозам медиков, грипп у таких людей будет протекать, скорее всего, нетипично и достаточно тяжело. Чтобы после ковида не заболеть гриппом, лучше пройти вакцинацию.

Врач добавил, что на данный момент превалирует штамм вируса гриппа H3N2. Это обычный вариант гриппа, который циркулировал и в прошлые годы.

За последние 25 лет заболеваемость гриппом в России сократилась в 104 раза. Такую информацию приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Nation news.

Осень — традиционный сезон респираторных вирусных болезней. Пульмонолог Абакумов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, можно ли вакцинироваться от гриппа и ковида одновременно.

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