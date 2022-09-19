Новые квартиры по программе реновации получат 25 тысяч жителей ЮАО

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Россия, Москва, Южный административный округ Карта всех событий

В рамках программы реновации новые квартиры на юге столицы получат 25 тысяч горожан. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 19 сентября.

— Переселение по программе реновации стартовало в ЮАО в 2018 году. На данный момент новоселье отпраздновали уже порядка 5,8 тысячи человек, ранее проживавших в 46 старых домах. Заселение ведется в 16 современных жилых домов, которые построены в восьми районах округа, — рассказал он.

По словам Левкина, большое количество стартовых площадок расположено в Царицыне — 16, по восемь площадок находится в Даниловском и Нагатинском Затоне, а другие площадки — в Бирюлеве Западном, Нагорном, Нагатино-Садовниках, Донском, Бирюлеве Восточном, Москворечье-Сабурове и Чертанове Южном, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В Москве до конца года планируется достроить свыше 30 домов по реновации общей площадью более 850 тысяч квадратных метров. А с начала 2022 года уже построено и введено в эксплуатацию 29 новостроек общей площадью 340 тысяч квадратных метров.