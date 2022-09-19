Собака набросилась на девочку в Подмосковье

Фото: shutterstock

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Дрожжино, Новое шоссе Карта всех событий

В подмосковном селе Дрожжино немецкая овчарка набросилась на 13-летнюю девочку, которая выгуливала собаку породы йоркширский терьер. В результате нападения подросток получил рваные раны головы и лица.

Инцидент произошел 18 сентября. Идя по бульвару в подмосковном населенном пункте, девочка несла на руках маленькую собаку. Навстречу шел мужчина с немецкой овчаркой. В какой то момент крупная собака заметила питомца подростка и рванула вперед с агрессивными намерениями. Хозяин овчарки удержать свое животное не смог.

Скорее всего агрессия животного была направлена на «йорка», но девочка защитила питомца, закрыв его собой. Тогда овчарка набросилась на хозяйку и повалила ее на землю, после чего покусала, оставив несколько рваных ран на лице и шее.

Хозяин крупной собаки оттащил своего питомца, но больше никакой помощи не оказал, а просто пошел дальше. На помощь ребенку пришли прохожие, которые вызвали скорую и сфотографировали владельца овчарки.

Как сообщили в «КП», местные жители знают этого мужчину, он часто ходит около жилого комплекса, ведет себя неадекватно и ворчит на владельцев небольших собак, так как те «поназаводили тут мелкотню».

Немецкая овчарка не входит в список потенциально опасных пород, потому мужчину не могли привлечь к ответственности за то, что она была без намордника. Но в медицинском учреждении, в котором девочке сделали срочную операцию, оценили ущерб здоровью девочке как тяжкий.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». На данный момент злоумышленник находится на допросе в полиции, но он еще не задержан, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другая собака напала на питомца женщины в Подмосковье. Инцидент привел к гибели щенка.