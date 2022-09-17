Хозяина загрызшей щенка овчарки обязали выплатить 140 тысяч рублей

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Мещанский суд Москвы обязал жителя столицы выплатить штраф за то, что его собака насмерть загрызла щенка. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в дачном поселке в Подмосковье. Соседка мужчины выгуливала свою собачку породы мальтипу, когда на нее напала овчарка подсудимого. В результате у женщины остались укусы и травма губы, а ее питомец погиб.

Выяснилось, что овчарка смогла сбежать с участка хозяина, потому что тот не закрыл калитку.

Пострадавшая обратилась в суд. По итогам разбирательства владельца овчарки обязали компенсировать более 140 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости погибшей собаки, а также моральный вред и судебные расходы, передает РИА Новости.

Накануне меру пресечения избрали в отношении пенсионера МВД Юрия Новикова, обвиняемого в организации убийства своей жены. Женщину застрелили во время прогулки с собакой из-за того, что животное было без намордника. Ее супруг — пенсионер МВД — являлся главным свидетелем, которого задерживали и отпускали несколько раз. Как развивались события — читайте в материале «ВМ».