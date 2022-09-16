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Суд отправил в СИЗО пенсионера МВД, который заказал убийство своей жены

Елена Самойлова
Происшествия
Суд отправил в СИЗО пенсионера МВД, который заказал убийство своей жены
Фото: Unsplash

Суд избрал меру пресечения в отношении пенсионера МВД Юрия Новикова, обвиняемого в организации убийства по найму своей жены. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 16 сентября.

По ее словам, 52-летнему мужчине предъявлены обвинения по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Организация убийства по найму». Новиков решил избавиться от супруги и завладеть ее имуществом. Для этого он связался со своим знакомым, предложив ему миллион рублей за поиск киллера и предоставив оружие.

Согласно решению суда, он отправится под стражу до 14 ноября текущего года. Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу и в отношении пособника в совершении убийства.

Видео: Прокуратура Москвы

Убийство, о котором идет речь, произошло 5 сентября в деревне Троица в Новой Москве. Женщину застрелили во время прогулки с собакой из-за того, что животное было без намордника. Ее супруг — пенсионер МВД — являлся главным свидетелем, которого задерживали и отпускали несколько раз. Как развивались события — читайте в материале «ВМ».

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