График поездов МЦД-1, МЦД-2 и четырех направлений МЖД изменится

Фото: shutterstock

График движения поездов на Киевском, Рижском, Савеловском и Горьковском направлениях Московской железной дороги (МЖД), а также МЦД-1 и МЦД-2 с 23 по 25 сентября изменится. Об этом стало известно в понедельник, 19 сентября.

Сообщается, что изменения в расписании связаны с модернизацией железнодорожной и строительством новой пассажирской инфраструктуры.

На Киевском направлении с 22:45 23 сентября до 00:45 25 сентября специалисты передвинут третий главный путь для строительства второй платформы на станции Поклонная.

Помимо этого, на Рижском направлении с 1:00 24 сентября до 4:00 25 сентября переключат второй главный путь на новую ось на станции Москва-Рижская, что необходимо для дальнейшего развития станции в рамках МЦД-4.

В свою очередь на Савеловском пути 24 и 25 сентября в ночное время железнодорожники осуществят плановые работы по замене стрелочного перевода на станции Марк, что повлияет на расписание электричек Савеловского направления, передает пресс-служба РЖД.

2 сентября руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о степени готовности путепровода через южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) в районе Кавказского бульвара.