«Цены играют»: стоит ли ожидать дефицита кофейной продукции в России

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Bloomberg пишет, что к марту запасы кофе в Бразилии могут сократиться до семи миллионов мешков весом 60 килограммов каждый при норме от девяти миллионов до 12 миллионов. Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, стоит ли ожидать дефицита на кофейном рынке, а также увеличения цен на кофе.

По словам эксперта, дефицит на рынке кофейной продукции маловероятен. Так, из-за меньшего количества поставок могут увеличиться цены на кофе, поскольку Бразилия является страной с наиболее массовым производством кофейных зерен, то есть ценообразующим.

— Кто бы ни поставлял, если Бразилия недопоставит кофе, то весь мировой рынок подорожает. Подорожание отсечет лишних потребителей, которые не смогут платить за кофе. Таким образом, рыночный дисбаланс будет устранен. На сегодняшний день вторичные и психологические санкции, наложенные на Россию, скопом влияют на состояние внешней торговли, связанной с перемещением товара из дальнейшего зарубежья в Россию, — пояснил он.

В первую очередь специалист подобное связывает с бойкотом крупнейших логистических компаний и с различными запретами захода в российские порты. Холод отметил, что сырой кофе вряд ли рентабельно возить на самолете.

— Если эти ограничения не будут влиять каким-то образом более серьезно, чем сегодня, то дефицит нам не грозит, но цены могут поднять в связи с сокращением запасов кофе в Бразилии. При социализме механизм приведения спроса в соответствие с предложением решался методом дефицита. То есть не всем доставалось физически, однако при рыночной экономике не всем достается с точки зрения стоимости. При социализме цены стабильные и низкие, а здесь цены играют в разные стороны, — подытожил экономист.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, как обстоит ситуация на рынке зерна.