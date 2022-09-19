На шесть лет за два кольца: грабитель влез в квартирное окно на юге столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Мужчина залез в окно квартиры и выкрал два серебряных кольца на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 19 сентября.

По его словам, злоумышленник залез в квартиру на первом этаже, в которой спала потерпевшая, через незакрытое окно. Из квартиры вор вынес только два серебряных кольца. Суммарный ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники полиции задержали ранее судимого 37-летнего мужчину. У него нашли и изъяли часть похищенного.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Другая кража произошла в Подмосковье. Пожилой мужчина также залез в окно, но вынес из помещения бензопилу.