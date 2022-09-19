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Уголовное дело возбуждено в отношении виновника массовой аварии в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено в отношении виновника массовой аварии в Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В отношении водителя Mercedes Gelandewagen, виновного в массовом ДТП на трассе М5 «Урал», возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 19 сентября.

По ее словам, в отношении 41-летнего водителя, виновного в аварии, в результате которой погиб житель Люберец, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия, о которой идет речь, произошла в ночь на 19 сентября. В результате столкновения на трассе М5 «Урал», которое спровоцировал водитель «Мерседеса», двигаясь по встречной полосе, один человек погиб и еще двое получили травмы. Лихач совершил обгон с превышением скорости и попал в ДТП с участием трех машин. Вместо того чтобы дождаться сотрудников ГИБДД, мужчина развернулся в противоположное направление и поехал навстречу потоку обратно, в сторону Рязани. По дороге автомобиль нарушителя столкнулся еще с тремя транспортными средствами.

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