Не смог уехать от проблем: что известно о массовом ДТП на М5

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Россия, Московская область, городской округ Бронницы, М-5 Урал, 56-й километр Карта всех событий

В ночь на 19 сентября на трассе М5 в Подмосковье произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек и еще двое были госпитализированы. Также в результате аварии пострадало семь автомобилей, один из них перевернулся. Что произошло и кто является виновником ДТП — в материале «Вечерней Москвы».

Навстречу потоку

Накануне поздно вечером на 46-м километре трассы М5 произошло массовое ДТП. Mercedes Gelandewagen ехал на скорости 130–150 километров в час в сторону Москвы и решил обогнать другого участника движения. В процессе обгона водитель Mercedes врезался в ВАЗ-2108, тот ударил «Ниву», которая в свою очередь зацепила BMW, пишут «Известия».

После этого несколько секунд виновник аварии стоял спокойно, потом резко развернулся и скрылся с места ДТП, уехав в обратном направлении по дороге с односторонним движением.

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Проехав примерно полтора километра, лихач задел Mithibushi Lancer, водитель которого, судя по видео, пытался уйти от столкновения.

Любовь, смерть и ДТП

Вскоре после этого водитель Mercedes столкнулся с еще несколькими автомобилями, в том числе с такси Renault Logan, которое в результате столкновения перевернулось. Таксист погиб на месте, а его 63-летняя пассажирка получила перелом ребер и, по некоторым данным, позвоночника. Также от действий неадекватного мужчины пострадал еще один автолюбитель — у 33-летнего мужчины диагностирована травма живота. Пострадавшие были госпитализированы.

Всего водитель Mercedes столкнулся с семью машинами.

По данным некоторых СМИ, мужчина, управлявший Gelandewagen, был трезв, по данным Telegram-канала «112» — пьян.

Со слов очевидцев, после столкновения виновник массового ДТП перебрался на пассажирское кресло, открыл бутылку вина и связался с неизвестной женщиной по видеосвязи. Автомобилист во всем обвинил свою собеседницу.