Стали известны подробности смертельного ДТП с Mercedes в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Появились подробности смертельной автомобильной аварии с четырьмя автомобилями, которая произошла в ночь на понедельник, 19 сентября, на трассе М5 Урал в Московской области.

Как пишет РЕН ТВ, приводя слова других участников дорожного инцидента, Mercedes Gelendewagen двигался на большой скорости в сторону Москвы и в какой-то момент решился на опасный обгон. После того, как произошло столкновение, водитель немецкого автомобиля поехал в обратном направлении, зацепив по пути несколько других транспортных средств.

После вынужденной остановки мужчина перебрался на пассажирское кресло, открыл бутылку вина и стал общаться по видеосвязи с некой женщиной на повышенных тонах. Виновник трагического ДТП обвинял в случившемся свою собеседницу.

Известно, что в результате автомобильной аварии погиб водитель такси, которое перевернулось после столкновения с внедорожником. Еще один человек — женщина — получила перелом позвоночника и ребер. «Вечерняя Москва» ранее публиковала видео момента аварии на трассе М5 Урал.