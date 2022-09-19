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Стали известны подробности смертельного ДТП с Mercedes в Подмосковье

Егор Провоторов
Происшествия
Стали известны подробности смертельного ДТП с Mercedes в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Появились подробности смертельной автомобильной аварии с четырьмя автомобилями, которая произошла в ночь на понедельник, 19 сентября, на трассе М5 Урал в Московской области.

Как пишет РЕН ТВ, приводя слова других участников дорожного инцидента, Mercedes Gelendewagen двигался на большой скорости в сторону Москвы и в какой-то момент решился на опасный обгон. После того, как произошло столкновение, водитель немецкого автомобиля поехал в обратном направлении, зацепив по пути несколько других транспортных средств.

После вынужденной остановки мужчина перебрался на пассажирское кресло, открыл бутылку вина и стал общаться по видеосвязи с некой женщиной на повышенных тонах. Виновник трагического ДТП обвинял в случившемся свою собеседницу.

Известно, что в результате автомобильной аварии погиб водитель такси, которое перевернулось после столкновения с внедорожником. Еще один человек — женщина — получила перелом позвоночника и ребер. «Вечерняя Москва» ранее публиковала видео момента аварии на трассе М5 Урал.

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