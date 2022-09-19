Появилось видео момента смертельного ДТП на трассе М5 Урал

Один из эпизодов смертельной автомобильной аварии с участием внедорожника Mercedes Gelendewagen на трассе М-5 Урал в Московской области попал на запись видеорегистратора одного из автомобилей.
На представленных кадрах заметно, как водитель японской иномарки пытается уйти от столкновения с несущимся навстречу внедорожником, однако сделать этого ему не удается, пишет телеканал РЕН ТВ.
Накануне в Управлении МВД России по Московской области сообщили, что в результате этого ДТП с четырьмя транспортными средствами погиб один человек — водитель такси, в который врезался Gelendewagen. Еще одна женщина получила переломы позвоночника и ребер.
В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. По предварительной информации, виновник аварии был трезв.
Накануне сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали в центре Москвы пытавшегося скрыться водителя каршеринга.