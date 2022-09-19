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Появилось видео момента смертельного ДТП на трассе М5 Урал

Егор Провоторов
Происшествия
Появилось видео момента смертельного ДТП на трассе М5 Урал
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Один из эпизодов смертельной автомобильной аварии с участием внедорожника Mercedes Gelendewagen на трассе М-5 Урал в Московской области попал на запись видеорегистратора одного из автомобилей.

На представленных кадрах заметно, как водитель японской иномарки пытается уйти от столкновения с несущимся навстречу внедорожником, однако сделать этого ему не удается, пишет телеканал РЕН ТВ.

Накануне в Управлении МВД России по Московской области сообщили, что в результате этого ДТП с четырьмя транспортными средствами погиб один человек — водитель такси, в который врезался Gelendewagen. Еще одна женщина получила переломы позвоночника и ребер.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. По предварительной информации, виновник аварии был трезв.

Накануне сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали в центре Москвы пытавшегося скрыться водителя каршеринга.

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