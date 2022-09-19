Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Шувалов спрогнозировал дождливую неделю в Московском регионе

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик Шувалов спрогнозировал дождливую неделю в Московском регионе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москву и Подмосковье придет новый южный циклон, который принесет с собой дожди. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов в понедельник, 19 сентября.

— К нам приближается очередной южный циклон. Это долгоиграющий процесс, дожди будут небольшие, местами умеренные, — отметил специалист в комментарии «360».

По его словам, осадки будут иметь долгоиграющий характер. Температура воздуха будет держаться в пределах 10–15 градусов.

При этом Шувалов не исключил возможности наступления короткого бабьего лета в выходные дни. Метеоролог добавил, что более точный прогноз можно будет сделать ближе к концу недели.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков сообщил, что на предстоящей неделе в центре европейской части России будет осенняя пасмурная погода с кратковременными дождями и порывистым ветром. Погоду формирует циклон, передает МИР 24.

При этом Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на этой неделе жителей столицы ожидает дождливая и ветреная погода с дневной температурой воздуха плюс 10–15 градусов.

Подмосковье Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте