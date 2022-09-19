Синоптик Шувалов спрогнозировал дождливую неделю в Московском регионе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москву и Подмосковье придет новый южный циклон, который принесет с собой дожди. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов в понедельник, 19 сентября.

— К нам приближается очередной южный циклон. Это долгоиграющий процесс, дожди будут небольшие, местами умеренные, — отметил специалист в комментарии «360».

По его словам, осадки будут иметь долгоиграющий характер. Температура воздуха будет держаться в пределах 10–15 градусов.

При этом Шувалов не исключил возможности наступления короткого бабьего лета в выходные дни. Метеоролог добавил, что более точный прогноз можно будет сделать ближе к концу недели.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков сообщил, что на предстоящей неделе в центре европейской части России будет осенняя пасмурная погода с кратковременными дождями и порывистым ветром. Погоду формирует циклон, передает МИР 24.

При этом Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на этой неделе жителей столицы ожидает дождливая и ветреная погода с дневной температурой воздуха плюс 10–15 градусов.