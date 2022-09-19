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Сенатор Святенко: Школа социального предпринимательства поможет бизнесу найти новые ниши в жизни города

Евгений Жуков
Город
Сенатор Святенко: Школа социального предпринимательства поможет бизнесу найти новые ниши в жизни города
Фото: Пресс-служба Совфеда

Представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко рассказала об открытии набора учащихся на новый поток школы социального предпринимателя Фонда поддержки социальных проектов (ФПСП).

Она добавила, что участие в проекте поможет начинающим бизнесменам включиться в социально важные для Москвы отрасли, при этом обеспечивая окупаемость или прибыль.

— В этом принципиальное отличие социального предпринимательства от некоммерческих организаций, где задача получения прибыли не ставится, а рентабельность и рост финансовых поступлений не являются определяющими факторами, — сказала сенатор.

Кроме того, она подчеркнула, что специфика социального предпринимательства требует особого подхода при формировании маркетинговой стратегии и поиска ниши для продукта. На занятиях будут прорабатываться бизнес-идеи, варианты продвижения и финансово-экономические модели.

Святенко добавила, что выпускники школы будут иметь возможность претендовать на грант фонда в размере 1 миллиона рублей для реализации своих бизнес-идей, передает агентство городских новостей «Москва».

16 сентября сообщалось, что в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» более 570 работников прошли обучение по методикам бережливого производства.

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