Депутат МГД Артемьев: Москва не должна снижать темпы внедрения электротранспорта

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Темпы внедрения электротранспорта в Москве в настоящее время являются высокими. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил депутат Мосгордумы, летчик-космонавт России Олег Артемьев.

— Переход на электротранспорт — это не только важный элемент «зеленой экономики». Это прогрессивный путь, который будет задавать планку как для других городов страны, так и для автолюбителей. Поэтому нужно продолжать замену автопарка, Москва не должна снижать темпов, — сказал он.

По его словам, в 2022 году в Москве объявят конкурс на поставку от 1 до 1,3 тысячи новых электробусов в 2023 и 2024 годах. Парламентарий отметил, что отечественные производители детально учитывают требования города к транспорту — они модернизировали зарядные устройства и увеличили размер салона.

Это делается для того, чтобы обеспечить Москву стабильно работающим и комфортным общественным транспортом. Депутат уточнил, что специалисты работают и над улучшением сопутствующей инфраструктуры и сервисных возможностей для развития электротранспорта.

Если водители будут видеть, что у них есть возможность зарядить электромобиль и отремонтировать его, то этот вид транспорта станет массовым, передает слова Артемьева агентство городских новостей «Москва».

До этого депутат Мосгордумы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов заявил, что развитие транспортного каркаса города ведется с учетом актуальных экологических требований.

Парламентарий добавил, что в столице ведется работа по обновлению вагонного парка, укладке новых рельс и шпал, а также усовершенствованию стыковочных швов, чтобы сделать проезд по ним тише. Орлов отметил, что благодаря этим мерам уровень шума от трамваев снизился на 20 процентов.