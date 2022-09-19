Создатель «Бешеной сушки» подал в суд на Гоар за ее марафон по похудению

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Во Всеволжский городской суд Ленинградской области поступило исковое обращение от Василия Смольного, известного автора и создателя «Бешеной сушки». Медийный деятель подал в суд на блогера-милионника Гоар Аветисян за ее марафон по похудению. Смольный посчитал его мошенничеством, о чем и сообщил в понедельник, 19 сентября, на своей странице в социальных сетях.

По мнению автора, Аветисян решила обмануть подписчиков и заработать денег на их доверчивости.

Недавно блогер начала продажу своего авторского курса по похудению, который назывался «Метод Гоар». По непроверенной информации, программу успели купить сотни тысяч человек, но на данный момент сайт с услугой перестал работать, пишет Смольный. По независимым оценкам, Аветисян могла заработать от продаж более 400 миллионов рублей.

Василий Смольный в иске потребовал, чтобы блогер выплатила ему 350 миллионов рублей компенсации. Он сообщил, что только такая сумма сможет вразумить блогера.

Фото: ВК/Василий Смольный

Помимо иска, автор написал жалобу в Роспотребнадзор, для того чтобы заблокировать сайты Аветисян. Смольный призвал поступить так же всем обманутым людям.

Другое дело между знаменитостями чуть не завершилось скандалом 8 сентября. Певицу Монеточку объявили в розыск в связи с неуплатой компенсации в половину миллиона рублей музыканту Костюшкину за плагиат.