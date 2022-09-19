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Приметы и советы

Путин примет верительные грамоты у 24 новых послов

Елена Самойлова
Политика
Путин примет верительные грамоты у 24 новых послов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств, среди них будут в том числе дипломаты из недружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 19 сентября.

Как отмечается, 20 сентября верительные грамоты лидеру вручат послы Алжира, Египта, Ливии, Мали, Монголии, Новой Зеландии и Португалии. В настоящее время все европейские страны находятся в перечне недружественных для России.

При этом в данный список включена Новая Зеландия и еще ряд государств, среди которых Кипр, а также Южная Корея, отмечается на сайте Кремля.

Кроме того, на встречу прибудут дипломаты из Сербии и бывших советских республик — Армении, Белоруссии, Молдавии. Наконец, церемонию посетят послы из Кувейта, Венесуэлы, Колумбии, Уругвая, Непала, Филиппин, Конго, Сенегала, Судана, Танзании и Уганды.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Америка после введения очередного пакета санкций в отношении РФ напоминает ковбоя с плохим зрением, который «скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей».

Дипломат в этом ключе указал на «сумбурность» очередного санкционного пакета Штатов, а также на то, что Америка, вводя подобные ограничения, противоречит своим же заявлениям.

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