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Выставка амфибий в Московском зоопарке будет закрыта 20 и 21 сентября

Елена Самойлова
Город
Выставка амфибий в Московском зоопарке будет закрыта 20 и 21 сентября
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Выставка амфибий в Московском зоопарке будет закрыта 20 и 21 сентября по техническим причинам. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Остальные выставки работают, — говорится в сообщении.

15 сентября сообщалось, что в связи с сокращением светового дня Московский зоопарк переходит на новые часы работы. Так, с 16 сентября зоосад будет открыт с 09:00 до 19:00.

При этом зайти на территорию можно будет до 18:00. Уточняется, что нынешний месяц до сих пор является высоким сезоном в зоосаде.

Избежать скопления людей можно, воспользовавшись дополнительными входами. Так, москвичам доступны Главный вход, Новый вход со станции метро «Баррикадная», через Детский зоопарк, а также через вход по адресу улица Красная Пресня, дом 4.

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