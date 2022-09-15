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Московский зоопарк с 16 сентября будет закрываться на час раньше

Евгений Жуков
Город
Московский зоопарк с 16 сентября будет закрываться на час раньше
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В связи с сокращением светового дня Московский зоопарк переходит на новые часы работы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культуры в четверг, 15 сентября.

— С 16 сентября Московский зоопарк будет открыт с 09:00 до 19:00. Зайти на территорию можно будет до 18:00, — говорится в сообщении.

Уточняется, что нынешний месяц до сих пор является высоким сезоном в зоосаде. Избежать скопления людей можно, воспользовавшись дополнительными входами.

Так, москвичам доступны Главный вход, Новый вход со станции метро «Баррикадная», через Детский зоопарк, а также через вход по адресу улица Красная Пресня, дом 4, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

2 сентября сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов рассказал, что многие виды насекомых в Москве ушли в спячку раньше времени из-за сухой и жаркой погоды.

В августе сообщалось, что обитающие в столице черные стрижи отправились на зимовку, которую проводят в южной части Африки. Затем из города улетят кукушка обыкновенная, речная крачка, соловьи, славки и камышовки.

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