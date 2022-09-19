Эндокринолог опроверг пользу молока и йогурта при сахарном диабете второго типа

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Сахарный диабет второго типа — одно из самых распространенных заболеваний в мире. Недавно группа итальянских ученых сделала заявление: употребление молока и йогурта может помочь при диабете такого типа, передает Daily Mail. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с «Вечерней Москвой» опроверг это утверждение.

— Важно понимать, откуда берется диабет второго типа (СД 2). Он осложняет абдоминальное ожирение, являясь компонентом метаболического синдрома. Все, что борется с ожирением, будет являться профилактикой его осложнения — в данном случае сахарного диабета второго типа, — пояснил он.

При этом врач уточнил, что лечение ожирения — это в первую очередь коррекция питания при имеющихся гормонально-обменных нарушениях, адекватная двигательная активность, правильный режим дня и достаточный сон. Однако эксперт предупредил, что похудеть лишь на низкожирных кисломолочных продуктах достаточно сложно.

— Рекомендуется употреблять их в достаточном количестве, сократив при этом объем потребления жирных мясных продуктов и полуфабрикатов. К сожалению, этого явно недостаточно, чтобы похудеть. У людей с ожирением обычно вообще нет выстроенной системы питания. Они едят хаотично, когда и что придется. Часто один раз в день, вечером после работы. Большинство ест очень мало. Непонятно, как им поможет рекомендация заменить свинину на йогурт, — сказал специалист.

Калинчев уверяет, что действительно могут помочь при таком заболевании лишь комплексные и системные рекомендации.