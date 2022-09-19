Девять домов по программе реновации появятся в центре Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Мельникова, 2 Карта всех событий

В ЦАО ведется строительство и проектировка девяти жилых домов в рамках программы реновации. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— Сегодня на территории Центрального административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют девять жилых домов. В стадии строительства находятся три дома, в проектировании — еще шесть новостроек, — сказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что с начала текущего года в Таганском районе ввели новостройку по адресу улица Мельникова, дом 2. Это первое жилое здание, возведенное по программе реновации в этом районе.

Как уточняется, первые этажи домов останутся нежилыми. Там разместят помещения для открытия магазинов, кафе, салонов красоты, спортклубов, кружков и секций для детей.

Всего в ЦАО новое жилье по программе реновации получат жители 110 домов общей площадью квартир более 300 тысяч квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в рамках программы реновации новые квартиры на юге столицы получат 25 тысяч горожан.