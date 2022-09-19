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Почти 80 новых парковочных мест появится на севере Москвы

Евгений Жуков
Город
Почти 80 новых парковочных мест появится на севере Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
8-й Новоподмосковный переулок, Москва, Россия Карта всех событий

В САО с 5 октября появится 75 новых парковочных мест. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 сентября.

Уточняется, что на сегодняшний день плотная парковка на проезжей части внутрирайонных улиц мешает встречному разъезду. В часы пик жителям 8-го Новоподмосковного переулка и одноименного проезда бывает проблематично выезжать из двора на основную дорогу.

В связи с этим там введут одностороннюю схему движения по следующим направлениям: от улицы Приорова в сторону 8-го Новоподмосковного переулка, а также от 8-го Новоподмосковного проезда к улице Зои и Александра Космодемьянских.

Помимо этого, в направлении от 8-го Новоподмосковного переулка к улице Зои и Александра Космодемьянских аналогичным образом будет введено одностороннее движение, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что парковка со шлагбаумом № 9098 на Алтуфьевском шоссе временно приостановила работу.

Транспорт Парковки Северный административный округ (САО)
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