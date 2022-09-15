Парковку со шлагбаумом на Алтуфьевском шоссе временно закрыли

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 70к1 Карта всех событий

Парковка со шлагбаумом № 9098 на Алтуфьевском шоссе временно приостановила работу. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 15 сентября.

— Мы временно закроем парковку и обновим программное обеспечение оборудования. После этого оно будет работать быстрее и пользоваться парковкой станет еще удобнее, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что на северо-востоке столицы начала работу семиэтажная автостоянка, где посетители ВДНХ и парка «Останкино» смогут оставить свой автомобиль.

Уточняется, что в паркинге могут расположиться до 999 автомобилей. В ходе строительства специалисты обустроили отапливаемые санузлы, помещения охраны и технические помещения. При облицовке фасадов использовались алюминиевые панели.