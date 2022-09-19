Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Наркокурьера задержали с крупной партией героина на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Наркокурьера задержали с крупной партией героина на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России
Россия, Москва, Новоостаповская улица Карта всех событий

В Юго-Восточном административном округе задержали наркоторговца, у которого с собой было 100 грамм героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице в понедельник, 19 сентября.

По данным ведомства, полицейские задержали 19-летнего злоумышленника в ходе патрулирования на Новоостаповской улице. При личном досмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили у молодого человека 43 свертка с неким порошком, и еще три пакетика нашли недалеко от места задержания.

Экспертиза показала, что в свертках был героин. Общая масса изъятого составила примерно 100 грамм (От 2.5 граммов и больше считается крупным объемом — прим. «ВМ»)

Полицейские выяснили, что молодой человек получил свертки от неизвестного, и должен был разложить их по тайникам-закладкам.

По факту преступления в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Другого молодого человека задержали с партией наркотиков в Подмосковье. Незаконные намерения мужчины выдала общая нервозность и необходимость фотографировать места закладок.

Полиция Наркотики Уголовные дела Задержания Южнопортовый район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте