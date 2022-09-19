Наркокурьера задержали с крупной партией героина на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России

Россия, Москва, Новоостаповская улица Карта всех событий

В Юго-Восточном административном округе задержали наркоторговца, у которого с собой было 100 грамм героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице в понедельник, 19 сентября.

По данным ведомства, полицейские задержали 19-летнего злоумышленника в ходе патрулирования на Новоостаповской улице. При личном досмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили у молодого человека 43 свертка с неким порошком, и еще три пакетика нашли недалеко от места задержания.

Экспертиза показала, что в свертках был героин. Общая масса изъятого составила примерно 100 грамм (От 2.5 граммов и больше считается крупным объемом — прим. «ВМ»)

Полицейские выяснили, что молодой человек получил свертки от неизвестного, и должен был разложить их по тайникам-закладкам.

По факту преступления в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Другого молодого человека задержали с партией наркотиков в Подмосковье. Незаконные намерения мужчины выдала общая нервозность и необходимость фотографировать места закладок.