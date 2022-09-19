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Шувалов предложил ученым и законодателям обновить понятие предпринимательства

Евгений Жуков
Экономика
Шувалов предложил ученым и законодателям обновить понятие предпринимательства
Фото: roscongress / Игорь Руссак

Председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов считает, что в России необходимо обновить понятие «предприниматели», чтобы раскрыть возможности, которые данный «передовой класс» несет экономике в кризис.

— Мною предприниматели рассматриваются как передовой класс, который в состоянии создавать новые ценности и побуждает экономическую систему к развитию, — сказал чиновник.

Он выразил мнение, что новое определение предпринимательства нужно предложить для обсуждения ученым, после чего закрепить его на законодательном уровне. Объясняя, зачем это нужно сделать, Шувалов отметил, что в момент кризиса свобода предпринимательства «приобретает совсем иное значение».

Предприниматели, считает он, с одной стороны, получают больше ограничений от власти, но, с другой стороны, получают больше возможностей. Бизнесмены — это «передовой класс», способный «побуждать экономическую систему к развитию», уточнил он.

Данное предложение содержится в его докторской диссертации о правовом регулировании предпринимательской деятельности во время социально-экономических кризисов, которую Шувалов защитил 19 сентября, передает РБК.

В конце августа Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации экономики России до 2030 года.

Среди сценариев особое значение уделяется ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Этот сценарий основан на реализации системных решений для преодоления спада и выхода на устойчивый рост уже в 2024 году.

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