Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики России до 2030 года

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Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии модернизации экономики России до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 30 августа.

Среди сценариев особое значение уделяется ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Этот сценарий основан на реализации системных решений для преодоления спада и выхода на устойчивый рост уже в 2024 году.

Подчеркивается, что это тот приоритет, который обозначил президент России Владимир Путин. Экономический рост планируется обеспечить за счет внутреннего инвестиционного и потребительского спроса.

Достигнуть необходимых темпов развития позволит реализация приоритетных направлений деятельности, выработанных на отраслевых сессиях. Первое из направлений — развитие транспортно-логистической инфраструктуры, при этом будут учитываться актуальные потребности в экспорте и импорте.

Второе направление — поддержка проектов импортозамещения в различных отраслях, а третьим станет обеспечение технологической самостоятельности, отмечается на сайте Минэкономразвития.

30 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в сентябре правительство представит Путину предложения о дальнейшем социальном и экономическом развитии страны. С учетом его поручений впоследствии в Госдуму внесут проект федерального бюджета на ближайшие три года.