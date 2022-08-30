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Кабмин представит Путину предложения о дальнейшем развитии России

Елена Самойлова
Экономика
Кабмин представит Путину предложения о дальнейшем развитии России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В сентябре правительство представит президенту России Владимиру Путину предложения о дальнейшем социальном и экономическом развитии страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 30 августа.

— С учетом рисков и внешнего давления, с которыми мы столкнулись, необходимо сегодня сформировать общее видение дальнейшего социально-экономического развития России как в краткосрочной перспективе, что должно быть отражено в проекте федерального бюджета на следующий год, так и на более длительный период, — сказал председатель правительства.

Мишустин подчеркнул, что в сентябре кабмин отчитается об итогах этой работы перед главой государства. С учетом его поручений впоследствии в Госдуму внесут проект федерального бюджета на ближайшие три года.

Там будут отражены все обязательства перед людьми и бизнесом, о чем говорилось ранее, передает ТАСС. В частности, предстоит обеспечить оживление потребительского спроса и кредитования, создать условия для сохранения рабочих мест и усиления инвестиционной активности.

Кроме того, необходимо будет продолжить развитие отраслевых рынков, а также способствовать опережающему формированию инфраструктуры, резюмировал Мишустин.

До этого Мишустин заявил, что властям необходимо интенсивно заниматься внедрением цифровых активов, так как они способны гарантировать бесперебойную оплату экспорта и импорта.

Владимир Путин Правительство РФ Михаил Мишустин
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