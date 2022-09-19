Гастроэнтеролог рассказал, о каких серьезных проблемах сигнализирует боль в животе

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Частые и резкие боли в желудке могут свидетельствовать о патологических процессах и хронических заболеваниях, которые не были выявлены во время обследования у пациента. Чаще всего дискомфорт в брюшной области может указывать как на воспалительный процесс, так и на рак кишечника. О каких еще недугах предупреждают такие симптомы, «Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога Павла Ткачева.

По словам специалиста, боли в желудке — это достаточно распространенная проблема. Появляются они в связи с патологическими процессами или же болевыми симптомами, которые возникают в смежных органах — желчном пузыре, поджелудочной железе, пищеводе или печени:

— Многое зависит от степени, интенсивности болевого симптома. Важно, где именно он локализован. Неприятные ощущения могут возникать на фоне заболевания непосредственно самого желудка, а также патологии других органов. Здесь главное выяснить, какой именно орган дает сбой и является источником проблемы.

По словам врача, чаще всего способствует возникновению ноющей боли в эпигастральной области гастрит:

— Симптомы могут усиливаться, когда человек употребляет острую или чрезмерно сладкую пищу. Язвенная болезнь тоже может проявлять себя, если человек не соблюдает определенную диету. Инфекции вирусного и бактериального характера тоже способствуют развитию болевых ощущений.

Аллергические реакции, непереносимость некоторых продуктов также нередко становятся причиной боли. В этот список врач также включил онкологические процессы, полипы желудка и панкреатит.

Неприятные симптомы часто возникают также из-за патологий, которые развиваются в других органах:

— Например, при недугах сердечно-сосудистой системы, спазме диафрагмы, при патологиях толстого или тонкого кишечника, воспалении аппендикса возможны неприятные ощущения.

Для определения причин болевых симптомов, по словам врача, нужно пройти ряд исследований. Дабы установить причину негативной динамики, эксперт направляет пациента с соответствующими жалобами на УЗИ, рентген-исследования, внутрижелудочную рН-метрию или эзофагогастродуаденоскопию.

После установления диагноза в зависимости от результатов исследования врач назначает комплексную терапию.

Если вы ощущаете боль в животе, лучше сразу отправиться в кабинет специалиста и не заниматься самолечением, порекомендовал врач.