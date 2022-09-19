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Расписание поездов временно изменится на Киевском направлении с 23 сентября

Евгений Жуков
Город
Расписание поездов временно изменится на Киевском направлении с 23 сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На Киевском направлении изменится расписание поездов с 22:45 23 сентября до 00:45 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 сентября.

Сообщается, что интервалы движения поездов будут увеличены, некоторые поезда вовсе отменят, а у части изменятся график и остановки. Кроме того, расписание некоторых рейсов «Аэроэкспресса» будет скорректировано.

Изменения необходимы для строительства инфраструктуры в рамках подготовки к запуску МЦД-4. Работы пройдут в выходные дни — во время наименьшего пассажиропотока, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что график движения поездов на Киевском, Рижском, Савеловском и Горьковском направлениях МЖД, а также МЦД-1 и МЦД-2 с 23 по 25 сентября изменится.

В пресс-службе РЖД рассказали, что изменения в расписании связаны с модернизацией железнодорожной и строительством новой пассажирской инфраструктуры.

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