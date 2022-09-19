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Движение на участке набережной Тараса Шевченко перекроют с 22 по 23 сентября

Евгений Белоусов
Город
Движение на участке набережной Тараса Шевченко перекроют с 22 по 23 сентября
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, набережная Тараса Шевченко Карта всех событий

Движение на участке набережной Тараса Шевченко будет временно перекрыто с 22 по 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 сентября.

Уточняется, что ограничения связаны с проведением киносъемок. Перекрытия будут краткосрочными — не более пяти минут, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение на участке набережной Тараса Шевченко перекроют с 22 по 23 сентября Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также с 20 сентября изменится схема движения транспорта изменят в двух столичных районах — Таганском и Ясеневе. Ограничения связаны с проведением киносъемок и инженерных работ на некоторых участках.

До этого стало известно, что осенний мотопарад «Московский мотофестиваль. Закрытие сезона — 2022» состоится 24 сентября.

Отмечается, что в связи с проведением мероприятия схема движения транспорта изменится, а на некоторых участках будут действовать ограничения. Так, на ряде дорог будет перекрыт проезд, а также введен запрет на парковку.

Транспорт Западный административный округ (ЗАО) Ограничения
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