Временная выделенная полоса появится на юго-западе Москвы

Россия, Москва, улица Островитянова Карта всех событий

Временную выделенную полосу с 21 сентября по 5 октября сделают на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в понедельник, 19 сентября.

Выделенная полоса продлится от дома 26к1 на улице Островитянова до улицы Профсоюзной.

Как уточняется, на этот участок приходится восемь маршрутов общественного транспорта. Выделенная полоса позволит сократить время в пути для пассажиров, поскольку они теряют здесь от двух до пяти минут. В этом районе уже поставили информационный щит и сделали дорожную разметку. 21 сентября здесь поставят дорожные знаки — и полоса заработает.

— Выделенная полоса будет запущена в качестве эксперимента - он поможет решить, нужна ли на этой улице «выделенка» на постоянной основе. Эксперимент согласован с ГИБДД. Результаты ждите в октябре, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в связи с проведением мотопарада схема движения транспорта в центре Москвы изменится, а на некоторых участках будут действовать ограничения. Так, на ряде дорог будет перекрыт проезд, а также введен запрет на парковку.