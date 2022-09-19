Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Временная выделенная полоса появится на юго-западе Москвы

Елена Самойлова
Город
Россия, Москва, улица Островитянова Карта всех событий

Временную выделенную полосу с 21 сентября по 5 октября сделают на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в понедельник, 19 сентября.

Выделенная полоса продлится от дома 26к1 на улице Островитянова до улицы Профсоюзной.

Как уточняется, на этот участок приходится восемь маршрутов общественного транспорта. Выделенная полоса позволит сократить время в пути для пассажиров, поскольку они теряют здесь от двух до пяти минут. В этом районе уже поставили информационный щит и сделали дорожную разметку. 21 сентября здесь поставят дорожные знаки — и полоса заработает.

— Выделенная полоса будет запущена в качестве эксперимента - он поможет решить, нужна ли на этой улице «выделенка» на постоянной основе. Эксперимент согласован с ГИБДД. Результаты ждите в октябре, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в связи с проведением мотопарада схема движения транспорта в центре Москвы изменится, а на некоторых участках будут действовать ограничения. Так, на ряде дорог будет перекрыт проезд, а также введен запрет на парковку.

Транспорт новая разметка Дороги Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте