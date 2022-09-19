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Учения спасателей прошли на канатной дороге «Лужники — Воробьевы горы»

Елена Самойлова
Город
Учения спасателей прошли на канатной дороге «Лужники — Воробьевы горы»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Учения прошли на канатной дороге «Лужники — Воробьевы горы». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в понедельник, 19 сентября.

Как уточняется, в них была задействована Государственная инспекция по маломерным судам по Москве, а также катера Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, расчеты пожарно-спасательного и аварийно-спасательных отрядов, экипаж многоцелевого пожарно-спасательного корабля «Полковник Чернышев».

В ходе учений была произведена аварийная остановка дороги, вследствие чего 12 кабинок оказались заблокированы на разных высотах над землей и Москвой-рекой. Таким образом, доступ к ним был возможен только по тросу.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Для работы на высоте специалисты использовали альпинистское снаряжение, подъемные пожарные автолестницы и подъемные механизмы высотой до 50 метров. Спасатели на воде обеспечивали прием «пострадавших» при помощи плавсредств.

Подобные учения проводятся ежегодно, а в этот раз специалистам удалось отработать действия при неблагоприятных погодных условиях, передает Telegram-канал комплекса.

Учения Канатные дороги Москва Спасатели
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