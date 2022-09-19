Учения спасателей прошли на канатной дороге «Лужники — Воробьевы горы»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Учения прошли на канатной дороге «Лужники — Воробьевы горы». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в понедельник, 19 сентября.

Как уточняется, в них была задействована Государственная инспекция по маломерным судам по Москве, а также катера Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, расчеты пожарно-спасательного и аварийно-спасательных отрядов, экипаж многоцелевого пожарно-спасательного корабля «Полковник Чернышев».

В ходе учений была произведена аварийная остановка дороги, вследствие чего 12 кабинок оказались заблокированы на разных высотах над землей и Москвой-рекой. Таким образом, доступ к ним был возможен только по тросу.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Для работы на высоте специалисты использовали альпинистское снаряжение, подъемные пожарные автолестницы и подъемные механизмы высотой до 50 метров. Спасатели на воде обеспечивали прием «пострадавших» при помощи плавсредств.

Подобные учения проводятся ежегодно, а в этот раз специалистам удалось отработать действия при неблагоприятных погодных условиях, передает Telegram-канал комплекса.