Китайский вариант крестиков-ноликов набирает популярность в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Новаторов, 6 Карта всех событий

В центре досуга и спорта «Обручевский» 20 сентября стартовали новые занятия в секции рэндзю. Тренер по настольной логической игре Дмитрий Епифанов рассказал «Вечерней Москве», в чем ее суть и как она развивается в столице.

Игра в крестики-нолики на девять клеток — самое популярное развлечение не только советских, но и российских школьников. Как правило, в нее играли на переменах. Но иногда — и на полях тетради во время урока. Настольная игра рэндзю, возникшая более четырех тысяч лет назад в Китае, — практически те же крестики-нолики. Только действие происходит на расчерченной в клетку доске, состоящей из 15 горизонтальных и вертикальных клеток.

Каждый из участников выставляет на доску, в точку пересечения линий, камень своего цвета. Тот, кто успеет построить непрерывный ряд из пяти камней по горизонтали, вертикали или диагонали, становится победителем.

— В случае с крестиками-ноликами игра часто завершается ничьей. В рэндзю, учитывая большое количество клеток на поле, все иначе, — говорит трехкратный чемпион России по рэндзю Дмитрий Епифанов.

Логическая настольная игра, рассказывает специалист, появилась в СССР в 1980 годы. Интерес советских школьников к ней привлек журналист Владимир Сапронов — он написал о рэндзю в журнале «Наука и жизнь».

— После распада СССР интерес к игре немного пропал, но в последнее время стал возрождаться, — продолжает Епифанов. — Эта игра развивает абстрактное и логическое мышление, учит принимать взвешенные решения в стрессовой ситуации.

Рэндзисты соревнуются на фестивалях городского, всероссийского и даже международного уровня.

— Но, к сожалению, их немного. Хотя игроков в рэндзю достаточно, — отметил Епифанов. — Кстати, мне приходилось тренировать даже внучку Сапронова.

В октябре на базе центра детского творчества «Свиблово» пройдут соревнования для новичков по рэндзю.