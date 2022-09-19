Московские школьники создали прибор для измерения объема легких в домашних условиях

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Старшеклассники школы № 2065 вместе с научным руководителем Виталием Лифаром создали аппарат для измерения объема легких в домашних условиях. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, чем их разработка поможет москвичам.

Постоянный мониторинг здоровья, особенно во время осенне–зимнего сезона, когда по городу «гуляет» множество вирусов, — почти необходимость, решили одиннадцатиклассники школы № 2065 Александр Тимошенко, Вячеслав Примезенкин и Мансур Икрами и создали медицинский аппарат.

— Эта идея пришла к нам в разгар пандемии коронавируса, — говорит член команды изобретателей Александр Тимошенко. — Поскольку пораженные этой болезнью легкие невозможно выявить без обследования, мы решили разработать прибор контроля объема легких. Ухудшение этого параметра позволяет вовремя среагировать на изменение состояния здоровья и получить необходимую помощь.

В результате вычислений школьники продумали алгоритм работы аппарата, а также самостоятельно создали программное обеспечение.

— Для начала работы достаточно указать на приборе свои параметры: рост, вес, возраст, — продолжает Александр. — На основе этих данных рассчитываются средние показатели здорового объема легких.

Аппарат, выполненный в красном цвете, оснащен специальной трубкой и имеет прямоугольную форму. А механизм работы изобретения прост — достаточно выдохнуть воздух в трубку. Если программа зафиксирует отклонение от нормы, то на экране появится предложение обратиться к врачу для детальной диагностики.

Аппарат призван стать таким же незаменимым и легким в использовании бытовым предметом, как, например, тонометр, глюкометр и другие существующие приборы.

— В будущем мы собираемся его доработать, сделать компактнее и запустить в массовое производство. А пока готовим заявку на патент, — говорит Виталий Лифанов.

Со слов куратора, приблизительная стоимость аппарата составит порядка 5000 рублей, в зависимости от объемов выпуска.

— Основное отличие нашего изобретения — это компактность, простота интерфейса и финансовая доступность, — продолжает Лифар. — А еще мы постарались устранить все недостатки аналогичных устройств.

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