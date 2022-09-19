Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московские школьники создали прибор для измерения объема легких в домашних условиях

Антон Крылов
Город
Московские школьники создали прибор для измерения объема легких в домашних условиях
Фото: shutterstock
8, 3-й микрорайон, Московский, Москва, Россия Карта всех событий

Старшеклассники школы № 2065 вместе с научным руководителем Виталием Лифаром создали аппарат для измерения объема легких в домашних условиях. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, чем их разработка поможет москвичам.

Постоянный мониторинг здоровья, особенно во время осенне–зимнего сезона, когда по городу «гуляет» множество вирусов, — почти необходимость, решили одиннадцатиклассники школы № 2065 Александр Тимошенко, Вячеслав Примезенкин и Мансур Икрами и создали медицинский аппарат.

— Эта идея пришла к нам в разгар пандемии коронавируса, — говорит член команды изобретателей Александр Тимошенко. — Поскольку пораженные этой болезнью легкие невозможно выявить без обследования, мы решили разработать прибор контроля объема легких. Ухудшение этого параметра позволяет вовремя среагировать на изменение состояния здоровья и получить необходимую помощь.

В результате вычислений школьники продумали алгоритм работы аппарата, а также самостоятельно создали программное обеспечение.

— Для начала работы достаточно указать на приборе свои параметры: рост, вес, возраст, — продолжает Александр. — На основе этих данных рассчитываются средние показатели здорового объема легких.

Аппарат, выполненный в красном цвете, оснащен специальной трубкой и имеет прямоугольную форму. А механизм работы изобретения прост — достаточно выдохнуть воздух в трубку. Если программа зафиксирует отклонение от нормы, то на экране появится предложение обратиться к врачу для детальной диагностики.

Аппарат призван стать таким же незаменимым и легким в использовании бытовым предметом, как, например, тонометр, глюкометр и другие существующие приборы.

— В будущем мы собираемся его доработать, сделать компактнее и запустить в массовое производство. А пока готовим заявку на патент, — говорит Виталий Лифанов.

Со слов куратора, приблизительная стоимость аппарата составит порядка 5000 рублей, в зависимости от объемов выпуска.

— Основное отличие нашего изобретения — это компактность, простота интерфейса и финансовая доступность, — продолжает Лифар. — А еще мы постарались устранить все недостатки аналогичных устройств.

ТОП–3

Изобретений школьников:

  • ученики школы № 2120 сделали приложение для дистанционной оплаты проезда;
  • в школе № 1354 создали нейросеть, которая поможет избежать аварий на дорогах;
  • аудиогид по Москве, который активируется от местоположения пользователя, придумали в школе № 1368.
Здоровье Медицина Москва разработка Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте