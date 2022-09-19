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Подъезд дома в Москве восстановили после пожара по требованию Мосжилинспекции

Елена Самойлова
Город
Подъезд дома в Москве восстановили после пожара по требованию Мосжилинспекции
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 2-я Пугачёвская улица, 5к1 Карта всех событий

Подъезд дома в районе Преображенский привели в порядок после пожара. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Как уточняется, жители дома 5, корпус 1, на 2-й Пугачевской улице пожаловались в жилищную инспекцию на плачевное санитарно-техническое состояние подъезда после пожара. По словам заявителей, управляющая организация не занималась уборкой и ремонтом мест общего пользования.

В рамках рассмотрения обращения инспекторы установили, что в июне текущего года в одной из квартир в доме произошел пожар. В результате пострадала отделка лестничных клеток с 9-го по 12-й этажи: копоть осела на потолки, стены приквартирных холлов и даже на окна.

По требованию Мосжилинспекции управляющая компания провела ремонт и генеральную уборку в подъезде, а также устранила нарушения в содержании мест общего пользования.

До этого Мосжилинспекция сообщила, что управляющая организация устранила нарушение и пересчитала плату за период предоставления некачественной услуги жителю района Текстильщики.

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