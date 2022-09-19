МВД обнаружило владельца овчарки, покусавшей подростка в Подмосковье

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции установили личность гражданина, собака которого покусала девочку в Подмосковье. Об этом в понедельник, 19 сентября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам Петровой, в результате оперативных мероприятий был установлен хозяин собаки. Им оказался местный житель 1958 года рождения, его уже опросили.

— Пострадавшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, дальнейшей квалификации противоправного деяния и привлечения к ответственности гражданина в установленном законом порядке, — сказала представитель ведомства.

Инцидент произошел 17 сентября. Во время прогулки мужчина не удержал свою собаку породы немецкая овчарка, и та бросилась на йоркширского терьера.

Хозяйка маленькой собаки взяла питомца на руки, и тогда овчарка накинулась на подростка. В результате нападения у девочки остались рваные раны лица и шеи, а мужчина скрылся с места происшествия.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».