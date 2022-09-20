Названы худшие мужья из представителей знаков зодиака

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Каждый человек индивидуален, и все же есть определенные качества характера, которые свойственны представителям конкретных знаков зодиака. По ним можно сделать вывод, кто из них является худшим супругом. Женщинам стоит сто раз подумать, прежде чем связывать с ними свою жизнь. Об этом сообщили астрологи.

Овны не мыслят свою жизнь без приключений. Переполняющая их энергия бьет ключом и образует бурный водоворот событий, в котором Овны чувствуют себя прекрасно. Они находятся в постоянном движении, в решении каких-либо проблем, которые в большинстве случаев сами же и создают. Им нужно быть во всем первыми и из любой ситуации выходить победителями. Овны не переносят спокойную жизнь, их постоянно переполняют эмоции. В браке они тоже борются за лидерство, и если их что-то не устраивает в отношениях, то они просто уходят и создают другую семью. На представителей данного знака приходится самое большое число разводов.

Среди Весов есть идеальные семьянины, но это скорее редкое исключение, чем правило. Чаще представители этого знака совершенно не подходят для семейной жизни. Они находятся в постоянном поиске равновесия, смене настроения, выражая недовольство всем, что происходит вокруг. Часто критикуют своих супруг, предъявляя претензии в их адрес. Могут быть достаточно черствыми и жестокими, обижая и унижая женщин. Весы жадные, они редко дарят своим возлюбленным цветы и подарки, считая это пустой тратой денег. Многие из них имеют вредные привычки, в частности пристрастие к спиртному, с которым их женам приходится бороться.

Стрельцы не могут жить без приключений и постоянного движения. Они полны бьющей через край энергии и хотят быть в гуще событий. Представители этого знака зодиака общительны и эмоциональны, полны жизни. Жизнь со Стрельцом никогда не будет скучной. Но проблема в том, что они требуют того же от своей половинки, и если она не соответствует этим требованиям, то Стрелец быстро теряет к ней интерес и находит другой объект страсти.

Мечтательные и любвеобильные Рыбы живут в мире грез и фантазий. Немалую их часть занимают женщины, к которым у представителей знака особое, романтическое отношение. Для них женщина — это муза, вдохновляющая и делающая жизнь прекрасной. Поэтому Рыбы склонны к изменам и часто крутят романы на стороне. Они стараются скрывать это от супруг, но у них это плохо получается. Обычно все разводы у Рыб происходят по этой причине, сообщается на сайте Rsute.

Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которые являются везунчиками. Их удачу тяжело объяснить, они меньше остальных несут потери и им почти всегда везет.