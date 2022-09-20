Ефимов: Обороты малого и среднего бизнеса Москвы выросли на 33 процента

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Обороты малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице за восемь месяцев составили 2,55 триллиона рублей. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Доля МСП в общем обороте торговли и услуг в августе этого года достигла 23,5 процента, в то время как годом ранее она была 21,8 процента, — заявил он.

По словам Ефимова, обороты в этом году оказались на 33 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. На протяжении восьми месяцев текущего года МСП демонстрировали ежемесячный прирост выручки в среднем на 30 процентов к тем же месяцам прошлого года.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, лидером по оборотам традиционно является торговля. В ней МСП, на долю которых приходится почти 36 процентов выручки, заработали за восемь месяцев 913 миллиардов рублей, что на 28,7 процента больше, чем в том же периоде 2021 года.

В сфере культуры и спорта оборот МСП вырос в 2,1 раза — до 87,6 миллиарда рублей. Двукратный рост также показали организации образования, заработавшие за восемь месяцев 30,3 миллиарда рублей.

Компании строительной отрасли получили 61,9 миллиарда рублей выручки, что на 53 процента больше, чем годом ранее, а салоны красоты — 42,8 миллиарда рублей, что на 39,8 процента больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

До этого Ефимов сообщил, что за январь — июнь 2022 года крупнейшие образовательные онлайн-платформы столицы заработали свыше 13,6 миллиарда рублей. Это на 61,9 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.