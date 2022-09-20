Прием заявок на участие в проекте «Музыка в метро» стартовал в Москве

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В столице открылся прием заявок на участие в новом, пятом сезоне проекта «Музыка в метро». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 20 сентября.

— Стартует новый сезон проекта «Музыка в метро», который нравится и пассажирам, и участникам. Начинающие музыканты могут заявить о себе и поделиться своим творчеством с большой аудиторией. А для пассажиров это возможность отвлечься и послушать музыку в дороге, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Подать заявку можно с 20 сентября по 20 октября. Для участия артистам необходимо пройти предварительное открытое прослушивание. По окончании отбора музыканты получат аккредитацию на право выступления, а также смогут выбрать удобное время и площадку, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 сентября сообщалось, что столичные технологические компании, которые приняли участие в программе пилотного тестирования инноваций, смогут отправить заявку на получение гранта для покрытия расходов до 30 сентября. Сумма выплат составит до двух миллионов рублей.